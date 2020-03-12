شفاء 8 مصابين.. ارتفاع مصابي كورونا في مصر لـ 67 حالة

تواصل – واس:

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية تسجيل 7 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس “كورونا المستجد”، من المخالطين للحالات الإيجابية التي اُكتُشفت والإعلان عنها مسبقًا، منهم 6 مصريين وشخص أجنبي، ليرتفع إجمالي الحالات التي سجلت إيجابيتها للفيروس في مصر إلى 67 حالة.

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيان له أمس الأربعاء، إلى خروج 7 حالات من مصابي فيروس “كورونا المستجد” من مستشفى العزل من إجمالي 27 حالة كانت قد تحولت نتائج تحاليلهم من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19)، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية وتمام شفائهم وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، بالإضافة إلى تعافي الحالة الأولى المكتشفة في مصر لشخص أجنبي كان حاملاً للفيروس، ليصبح إجمالي المتعافين 8 حالات حتى الآن.

وتابع مجاهد أنه وفيما يتعلق بالباخرة النيلية بمحافظة الأقصر التي ظهرت بها بعض الإصابات، فقد غادرت 7 حالات الحجر الصحي اليوم بعد التأكد من سلبية تحاليلهم للمرة الثانية والاطمئنان عليهم.