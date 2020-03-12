الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

شفاء 8 مصابين.. ارتفاع مصابي كورونا في مصر لـ 67 حالة

شفاء 8 مصابين.. ارتفاع مصابي كورونا في مصر لـ 67 حالة
0

تواصل – واس:

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية تسجيل 7 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس “كورونا المستجد”، من المخالطين للحالات الإيجابية التي اُكتُشفت والإعلان عنها مسبقًا، منهم 6 مصريين وشخص أجنبي، ليرتفع إجمالي الحالات التي سجلت إيجابيتها للفيروس في مصر إلى 67 حالة.

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيان له أمس الأربعاء، إلى خروج 7 حالات من مصابي فيروس “كورونا المستجد” من مستشفى العزل من إجمالي 27 حالة كانت قد تحولت نتائج تحاليلهم من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19)، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية وتمام شفائهم وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، بالإضافة إلى تعافي الحالة الأولى المكتشفة في مصر لشخص أجنبي كان حاملاً للفيروس، ليصبح إجمالي المتعافين 8 حالات حتى الآن.

وتابع مجاهد أنه وفيما يتعلق بالباخرة النيلية بمحافظة الأقصر التي ظهرت بها بعض الإصابات، فقد غادرت 7 حالات الحجر الصحي اليوم بعد التأكد من سلبية تحاليلهم للمرة الثانية والاطمئنان عليهم.

مواد ذات صلة

15 وفاة جديدة بفيروس كورونا في فرنسا والإصابات ترتفع لـ 2281

15 وفاة جديدة بفيروس كورونا في فرنسا والإصابات ترتفع لـ 2281

«وزير الصحة»: احذروا التجمعات أكثر من 50 شخصاً والمصافحة

«وزير الصحة»: احذروا التجمعات أكثر من 50 شخصاً والمصافحة

خلال أقل من أسبوع.. معمرة صينية عمرها 103 أعوام تهزم «كورونا»

خلال أقل من أسبوع.. معمرة صينية عمرها 103 أعوام تهزم «كورونا»

وزارة الصحة تعلن تسجيل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وزارة الصحة تعلن تسجيل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>