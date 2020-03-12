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15 وفاة جديدة بفيروس كورونا في فرنسا والإصابات ترتفع لـ 2281

15 وفاة جديدة بفيروس كورونا في فرنسا والإصابات ترتفع لـ 2281
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تواصل – واس:

أعلنت فرنسا تسجيل 15 وفاة جديدة جراء فيروس كورونا في فرنسا ما يرفع حصيلة الوفيات الناجمة عن الوباء في البلاد إلى 48 حالة من أصل 2281 إصابة سجّلت منذ نهاية يناير.

وأوضح وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران خلال مؤتمر صحفي أنّه تمّ تسجيل نحو 500 إصابة جديدة في الساعات الـ 24 الماضية وأنّ 105 مصابين هم حالياً في العناية المركّزة.

وقال الوزير: “أنا أدرك العزلة التي يسبّبها هذا الإجراء للمسنّين وثقله على أفراد العائلات الذين يرغبون بالتعبير عن اهتمامهم التامّ بأقربائهم، لكن في زمن الوباء، الأولوية للحماية”.

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