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«وزير الصحة»: احذروا التجمعات أكثر من 50 شخصاً والمصافحة

«وزير الصحة»: احذروا التجمعات أكثر من 50 شخصاً والمصافحة
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تواصل – فريق التحرير:

نصح وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، المواطنين والمقيمين، بتجنُّب التجمعات والمصافحة مؤقتًا للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

ونصح توفيق الربيعة بشدة بتجنُّب إقامة وحضور المناسبات التي يزيد الحضور فيها على ٥٠ شخصًا، وشدد على ضرورة تجنب المصافحة (مؤقتا)؛ لأنها من أكثر أسباب انتقال العدوى.

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي قد أوضح مساء أمس أن المملكة سجلت حتى الآن 21 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، ثلث هذه الحالات تم رصدها عبر المنافذ الحدودية قبل الدخول إلى المملكة.

وأوضح أنه تم فحص أكثر من 800 شخص من المخالطين للمصابين بفيروس كورونا، مشيرًا إلى أنه جارٍ توسعة دائرة فحص المخالطين لما يصل إلى ألف شخص.

وبين العبدالعالي أن جميع الحالات المصابة تخضع للعلاج بشكل دقيق فيما تتم عملية تقصي المخالطين باستمرار لافتًا إلى أنه تم عمل إجراءات الفحص لحوالي 3500 شخص فيما تم الحجر الصحي على 2500 شخصًا وتم تطبيق الإجراءات على أكثر من 540 ألف شخص عبر المنافذ.

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