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الصحة العالمية: فيروس كورونا يمكن تصنيفه «وباء عالمي»

الصحة العالمية: فيروس كورونا يمكن تصنيفه «وباء عالمي»
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تواصل – وكالات:

أكد مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم، اليوم الأربعاء، في مؤتمر صحفي، أن فيروس كورونا يمكن تصنيفه بأنه وباء عالمي.

وأقال مدير منظمة الصحة العالمية أن عدد الحالات خارج الصين زاد بواقع 13 ضعفا خلال الأسبوعين الأخيرين.

وصرّح للصحافيين في جنيف “يمكن تصنيف كوفيد-19 الآن على أنه جائحة.. لم نشهد مطلقاً في السابق انتشار جائحة بسبب فيروس كورونا”، معربا عن قلقه من عدم اتخاذ دول للإجراءات اللازمة للحد من كورونا.

إلى ذلك، وصل عدد الإصابات في الصين التي ظهر فيها الوباء أول مرة، اليوم الأربعاء، إلى 80778 حالة، وذلك بعد تسجيل 24 إصابة جديدة.

وفي إيطاليا، قالت سلطات الحماية المدنية في البلاد، إن عدد الإصابات تجاوز الـ10 آلاف، وهي ثاني أكثر بلد مصاب بعد الصين، كما ارتفع عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس إلى 631.

أما إيران، فقد أكدت السلطات الأربعاء، 63 وفاة إضافية بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، في أعلى حصيلة يومية منذ إعلان السلطات عن أول الوفيات بالفيروس.

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