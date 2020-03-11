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تكريم «عسكري» أنقذ امرأة وأولادها من حادث مروع (فيديو)

تكريم «عسكري» أنقذ امرأة وأولادها من حادث مروع (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

كرّم الأمير فيصل بن خالد بن سلطان أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم الأربعاء الجندي أول في حرس الحدود بمحافظة رفحاء، عبدالعزيز الشمري بعد إنقاذه امرأة وأولادها من حادث مروري.

وأظهر مقطع فيديو قيام الجندي الشمري بوضع سيارته بعرض الطريق أمام سيارة أخرى مسرعة لكي يعطي الفرصة لامرأة وأولادها للمرور بسلام عبر الطريق السريع.

وأشاد أمير الحدود الشمالية بما قام به المواطن عبدالعزيز الشمري ومبادرته لإنقاذ المرأة وأولادها أثناء عبور الطريق.

وعبر الجندي أول في حرس الحدود عبدالعزيز الشمري عن شكره لأمير المنطقة على هذه اللفتة الكريمة.

 

 

 

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