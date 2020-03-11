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«الاستثمار» تكشف حقيقة تواصلٍ «الفالح» مع وزير الطاقة الروسي

«الاستثمار» تكشف حقيقة تواصلٍ «الفالح» مع وزير الطاقة الروسي
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تواصل – فريق التحرير:

نفت وزارة الاستثمار الادعاءات المتداولة بشأن حدوث تواصل بين وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح ووزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك بخصوص موضوعات تتعلق بالطاقة وأسعار النفط.

وقالت الوزارة، إن التقرير الذي نشرته “صحيفة وول ستريت جورنال” أمس الثلاثاء، والذي تضمن مزاعم بأن وزير الاستثمار أجرى محادثات مع وزير الطاقة الروسي بخصوص موضوعات تتعلق بالطاقة وأسعار النفط، فإن وزارة الاستثمار تنفي هذه الادعاءات التي لا أساس لها من الصحة.

وأكدت وزارة الاستثمار أنه لم يتم أي تواصل بين وزير الاستثمار ووزير الطاقة الروسي بأي شكل من الأشكال.

وأضافت “تهيب الوزارة بكافة وسائل الإعلام بأن تتوخى الدقة فيما تنشر، وأن تتواصل في أي موضوع يخص الوزارة أو الوزير مع القنوات الرسمية المعتمدة الممثلة بالمركز الإعلامي في الوزارة، وذلك بهدف الحصول على المعلومات بشكلٍ مؤكد ودقيق”.

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