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جامعة تبوك تدعو المرشحين للوظائف الإدارية والفنية والهندسية للمطابقة

جامعة تبوك تدعو المرشحين للوظائف الإدارية والفنية والهندسية للمطابقة
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تواصل – فريق التحرير:

دعت جامعة تبوك المرشحين للوظائف الإدارية والفنية والهندسية إلى مطابقة بياناتهم ومؤهلاتهم بدءا من الغد ولمدة أسبوعين، وذلك بمقر عمادة الموارد البشرية في المدينة الجامعية.

وأوضحت الجامعة أن المتقدمين والمتقدمات تمت مفاضلتهم، واتضحت أحقيتهم في الترشح للوظائف المعلنة وفقًا لدرجات الاختبار التحريري والمقابلة الشخصية، مؤكدة أن من لم يحضر لمطابقة الوثائق المطلوبة خلال المدة المذكورة سيعدّ ذلك عدولًا منه عن رغبته في التوظيف.

ونبهت الجامعة إلى ضرورة اصطحاب أصول الوثائق التالية: الهوية الوطنية مع نسخة منها، ووثيقة التخرج مع نسخة منها، موضحا فيها التقدير العام، والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي، وتاريخ التخرج.

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