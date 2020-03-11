إجراءات جديدة من وزارة الرياضة للحد من انتشار «كورونا»

تواصل – فريق التحرير:

كشفت وزارة الرياضة، اليوم الأربعاء، عن عدد من الإجراءات الاحترازية الملزمة لجميع الصالات والمراكز الرياضية المتخذة والواجب تنفيذها دون تأخير، للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد.

وتضمّنت هذه الإجراءات: “تمديد فترات الإيقاف المؤقت لاشتراكات الأعضاء من مواطنين ومقيمين لمن يرغب حتى إشعار آخر”، و”تأمين مواد التطهير والتعقيم بشكل دائم ومستمر”.

وأوضحت الوزارة، أن هذه الإجراءات تأتي ضمن التدابير الوقائية التي تقوم، بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى في المملكة ووفقاً للتنسيق المستمر مع اللجنة المعنية في هذا الشأن، كذلك تطهير الأرضيات وتعقيمها باستمرار وبصورة لحظية”، و”تعقيم أسطح الأدوات الرياضية والأماكن المخصصة للتدريب بصفة دائمة وبعد استخدام كل مشترك”.

وأكدت وزارة الرياضة أنها تتابع والجهات المعنية تنفيذ هذه الإجراءات حرصًا على سلامة الجميع ووقايتهم من الفيروس.