حقيقة إصابة مدير عام الشؤون الصحية بعسير ونجران بفيروس كورونا

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نفت صحة عسير، اليوم الأربعاء، ما يتم تداوله بشأن إصابة مدير عام الشؤون الصحية بمنطقتي عسير ونجران خالد عسيري بفيروس كورونا، حيث أكدت سلامته بعد ظهور نتائج الفحوصات المخبرية.

وقالت “صحة عسير” في بيان لها، أظهرت نتائج الفحوصات المخبرية الخاصة بفيروس كورونا، سلامة مدير عام الشؤون الصحية بمنطقتي عسير ونجران خالد عسيري حيث كانت النتائج سلبية.

وكان مدير عام الشؤون الصحية في منطقتي نجران وعسير، الدكتور خالد العسيري، قد طمأن كل من سأل عنه بأنه بصحة جيدة، موضحا أن عزله في منزله احترازي، استجابةً لقرار عزل العائدين من بعض الدول في منازلهم.

وقال العسيري، إنه عاد أخيراً من مصر التي توجه إليها في مهمة رسمية قبل أسبوع، للتعاقد مع أطباء وفنيين، برفقة نائبه، حيث جاء عزله منزليا وفق تعليمات وزارة الصحة تجاه القادمين من مصر ولبنان وإيطاليا وكوريا.