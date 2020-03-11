الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

حقيقة إصابة مدير عام الشؤون الصحية بعسير ونجران بفيروس كورونا

حقيقة إصابة مدير عام الشؤون الصحية بعسير ونجران بفيروس كورونا
0

تواصل – فريق التحرير:

نفت صحة عسير، اليوم الأربعاء، ما يتم تداوله بشأن إصابة مدير عام الشؤون الصحية بمنطقتي عسير ونجران خالد عسيري بفيروس كورونا، حيث أكدت سلامته بعد ظهور نتائج الفحوصات المخبرية.

وقالت “صحة عسير” في بيان لها، أظهرت نتائج الفحوصات المخبرية الخاصة بفيروس كورونا، سلامة مدير عام الشؤون الصحية بمنطقتي عسير ونجران خالد عسيري حيث كانت النتائج سلبية.

وكان مدير عام الشؤون الصحية في منطقتي نجران وعسير، الدكتور خالد العسيري، قد طمأن كل من سأل عنه بأنه بصحة جيدة، موضحا أن عزله في منزله احترازي، استجابةً لقرار عزل العائدين من بعض الدول في منازلهم.

وقال العسيري، إنه عاد أخيراً من مصر التي توجه إليها في مهمة رسمية قبل أسبوع، للتعاقد مع أطباء وفنيين، برفقة نائبه، حيث جاء عزله منزليا وفق تعليمات وزارة الصحة تجاه القادمين من مصر ولبنان وإيطاليا وكوريا.

مواد ذات صلة

بشرى سارة من «الصحة» بشأن فيروس كورونا في المملكة

بشرى سارة من «الصحة» بشأن فيروس كورونا في المملكة

خلال 24 ساعة فقط.. أعداد مصابي كورونا في قطر تتضاعف 10 مرات

خلال 24 ساعة فقط.. أعداد مصابي كورونا في قطر تتضاعف 10 مرات

إجراءات جديدة من وزارة الرياضة للحد من انتشار «كورونا»

إجراءات جديدة من وزارة الرياضة للحد من انتشار «كورونا»

تعرّف على أفضل طريقة لغسل اليدين لتفادي الإصابة بفيروس «كورونا»

تعرّف على أفضل طريقة لغسل اليدين لتفادي الإصابة بفيروس «كورونا»

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>