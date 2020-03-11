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«التجارة» تقرر حجب موقعين إلكترونيين أجنبيين.. احذروا العروض الوهمية

«التجارة» تقرر حجب موقعين إلكترونيين أجنبيين.. احذروا العروض الوهمية
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تواصل – فريق التحرير:

حجبت وزارة التجارة موقعين إلكترونيين أجنبيين في أول تطبيق لأحكام نظام التجارة الإلكترونية إثر رصدهما يستهدفان السوق السعودي بعروض وهمية وبيع عطور مقلدة على أنها أصلية، معتبرة ذلك غشاً وتضليلاً للمستهلكين، فقامت بحجبهما فوراً لحماية وحفظ حقوقهم، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وجددت وزارة التجارة تحذيرها لعموم المستهلكين من الشراء عبر المواقع والحسابات المجهولة في مواقع التواصل الاجتماعي.

يُذكر أن المادة 17 من نظام التجارة الإلكترونية تنص أن للوزير أو من ينيبه حجب المحل الإلكتروني جزئياً أو كلياً بالتنسيق مع الجهة المختصة إلى أن تتم معالجة المخالفة أو البت فيها وإحالتها إلى لجنة النظر في أحكام مخالفات النظام.

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