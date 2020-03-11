سفارة المملكة في الكويت: تمديد مغادرة المواطنين 72 ساعة

تواصل- فريق التحرير:

أعلنت سفارة المملكة في الكويت تمديد المهلة الممنوحة للعودة إلى 72 ساعة قادمة، وذلك اعتباراً من اليوم (الأربعاء) 11 مارس 2020.

وأفادت في بيان نشرته اليوم، بالسماح للمقيمين المغادرين المملكة بالعودة، لمَن لديهم إقامة سارية المفعول، داعية مَن لديه استفسارات من المواطنين والمقيمين الاتصال على الأرقام الخاصة بالسفارة، عبر الأقام التالية: 0096522550021 – 0096551121069 – 0096550155955.

وكانت السفارة قد أعلنت في وقت سابق أن السعوديين المقيمين والزائرين في الكويت يمكنهم العودة براً عن طريق منفذي الرقعي والخفجي، مبينةً أنها نسّقت رحلة على الخطوط السعودية من مطار الكويت الدولي إلى مطار الملك خالد بالرياض مساء الأربعاء للراغبين في العودة جواً.