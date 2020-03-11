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بالفيديو.. والد المختطف «نسيم حبتور»: أثق في عودة ابني إلى أسرته

بالفيديو.. والد المختطف «نسيم حبتور»: أثق في عودة ابني إلى أسرته
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تواصل – فريق التحرير:

أكد نوري الحبتور، والد الطفل المفقود “نسيم”، عن رضاه وأسرته، بعدما أظهرت التحاليل المخبرية عدم تطابق نتيجة فحص الحمض النووي بينه وبين الشاب “طلال”، وتأكيد أن الشاب ليس ابنه.

وعبر والد نسيم خلال مقابلة مع قناة “الإخبارية”، عن شكره لأمير المنطقة الشرقية والجهات الأمنية المختصة ولأسرة “طلال” على تعاونهم لإنجاز الفحوصات، وكذلك للمواطنين والمقيمين في المملكة الذين تضامنوا مع قصتهم، ورغم تأكيده أنه طوى ملف الشك في كون الشاب طلال ابنه، إلا أنه طالب بالضغط على المرأة المحتجزة بتهمة الاختطاف للإدلاء بأي معلومات قد تعرفها حول ابنه نسيم.

وأشار إلى أنه يعتزم الطلب من النيابة الحديث مع الخاطفة، خاصةً أنها اعترفت في التحقيقات أنها خطفت طفلًا من الكورنيش (حيث فُقد ابنه)، فضلًا عن أن فقدان ابنه كان في نفس السنة التي اختطف فيها الشبان الثلاثة الذين عادوا إلى ذويهم.

وشدد على أنه لن يتوقف عن عمليات البحث للوصول إلى ابنه، معبرًا عن ثقته في عودة نسيم إلى أحضان أسرته يومًا ما.

 

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