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«الشورى» يوافق على هيكل تأشيرات الزيارة والحج

«الشورى» يوافق على هيكل تأشيرات الزيارة والحج
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تواصل- فريق التحرير:

وافق مجلس الشورى في جلسته العادية الثلاثين للسنة الرابعة من الدورة السابعة برئاسة مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى الصمعان، على هيكل تأشيرات الزيارة والحج والمرور المعاد للمجلس استنادًا للمادة 17 من نظام المجلس، فيما ناقش المجلس التقريرَ السنوي لوزارة الصحة للعام المالي ١٤٣٩- ١٤٤٠هـ.

كما وافق على مشروع اتفاق إطاري للتعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية بين حكومة المملكة الـعربية السعوديـة وحكـومة دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأشادت عضو الشورى الدكتورة منى آل مشيط، بدعم المملكة لمنظمة الصحة العالمية، كما نوهت بدور وزارة الصحة في التصدي لفيروس كورونا ومواجهته، كما طالبت بمساندة الطلبة السعوديين الخريجين من جامعات وكليات طب معتمدة من التعليم العالي، في منحهم الامتياز وحق التدريب دون رسوم ومنحهم المكافأة.

 

 

 

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