جمعية «مكنون» تعلن استمرار حلقات التحفيظ والدورات التدريبية عن بُعد

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت جمعية “مكنون” لحفظ وتلاوة القرآن الكريم بالرياض استمرار العمل في مراكز الإشراف والتدريب لمتابعة سير الحلقات والمدارس النسائية وإقامة برامج التدريب عن بُعد، كما تقوم مراكز التدريب بتنفيذ الدورات التدريبية عن بعد حسب الخطة المعتمدة.

وأضافت الجمعية أنه سيستمر العمل في الحلقات والمدارس النسائية عن بعد والتعميم على الميدان بذلك مع مراعاة تسليم خطة تعليمية لكل طالب وطالبة إلى نهاية الفصل الدراسي ومتابعته في تنفيذه بشكل يومي، وأن تكون المتابعة والتسميع من خلال البرامج والتطبيقات المتاحة مثل ( الزوم- الايمو- التليجرام ،التسميع عبر الهاتف..وغيرها)

وأوضحت استمرار تنفيذ اختبارات الخاتمين والإجازات القرآنية في مراكز الإشراف واختبار الخاتمات في مكتب التعليم النسائي مع الأخذ التدابير والاحتياطات الوقائية.

وأكدت الجميعة أن ذلك يأتي وفقاً لتوجيهات رئيس الجمعية بتعليق الدراسة في الحلقات والمدراس النسائية.