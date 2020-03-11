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شرطة مكة توضح حقيقة اكتشاف إصابة مقيمة صينية بـ«كورونا» في جدة

شرطة مكة توضح حقيقة اكتشاف إصابة مقيمة صينية بـ«كورونا» في جدة
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تواصل – واس:

أكدت شرطة منطقة مكة المكرمة، عدم صحة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن اكتشاف حالة إصابة بفيروس كورونا لمقيمة من الجنسية الصينية.

وصرح، المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدي، بأنه لا صحة لما تردد في مواقع التواصل الاجتماعي حول اكتشاف حالة إصابة بفيروس كورونا لمقيمة من الجنسية الصينية بمحافظة جدة، وأن الحالة التي باشرتها الدوريات الأمنية الليلة الماضية كانت لبلاغ عن مشاجرة بين مقيم ومقيمة من الجنسية الصينية نتيجة خلاف داخل إحدى المحلات التجارية، نتج عنها إصابة المقيم ونقله للمستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية حيال ذلك.

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