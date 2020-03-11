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نصائح مهمة لحماية «الروتر المنزلي» من الاختراق

نصائح مهمة لحماية «الروتر المنزلي» من الاختراق
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تواصل – فريق التحرير:

حذرت هيئة اختبار السلع والمنتجات الألمانية من أن أخطاء البرمجة في برامج التشغيل أو ما يعرف باسم برامج الفيرموير تجعل أجهزة الراوتر عُرضة للاختراق. ولذلك من المهم تزويد أجهزة الراوتر بالتحديثات الجديدة تلقائياً.

وقامت الهيئة الألمانية باختبار ثمانية من أجهزة الراوتر المتوفرة في الأسواق، إلا أن ثلاثة موديلات فقط تتوفر بها تحديثات بدون تقييد، وقد احتلت هذه الموديلات المراكز الأولى في نتائج الاختبار، وأكد الخبراء الألمان على عدم وجود أية ثغرات أمنية يمكن استغلالها لشن هجمات عبر الإنترنت في جميع أجهزة الراوتر، التي خضعت للاختبار.

ويتم تشغيل جميع أجهزة الراوتر بشبكة WLAN لاسلكية مشفرة من قبل المصنع أو بعد الإعدادات الأولى، التي يقوم بها المستخدم، إلا أن كلمات المرور تتضمن 8 علامات فقط، في حين أن المكتب الاتحادي لأمان تكنولوجيا المعلومات ينصح بألا تقل كلمات المرور عن 20 علامة، وغالبا ما يصف الخبراء إمكانية الوصول إلى واجهة إدارة جهاز الراوتر عبر متصفح الويب بأنها غير آمنة؛ نظرا لأن هناك بعض الأجهزة تقبل علامة واحدة ككلمة مرور، وبالتأكيد فإن هذه العلامة لا تكون آمنة.

وأشارت الهيئة الألمانية إلى أن معظم أجهزة الراوتر الحالية تدعم تقنية Supervectoring الخاصة باتصالات DSL السريعة، ولم تتوفر هذه التقنية في موديلين فقط من أجهزة الراوتر DSL التي خضعت للاختبار، وحتى إذا كانت هذه التقنية غير متوفرة على نطاق كبير، فإنه يتعين على المستخدم شراء جهاز راوتر يزخر بالتقنيات الحديثة.

كما تعتبر منافذ USB من التجهيزات القياسية حاليا في أجهزة الراوتر؛ حيث يمكن استعمالها لتوصيل الطابعات والأقراص الصلبة أو أجهزة الهاتف، التي تستخدم الاتصالات الهاتفية المعتمدة على الإنترنت، وتتنوع مزايا هذه الأجهزة بدءا من حظر المكالمات الهاتفية وصولا إلى أجهزة الرد على المكالمات الهاتفية، علاوة على اختلاف جودة الصوت بدرجة كبيرة.

وإذا رغب المستخدم في شراء هذه الأجهزة فلابد من مراعاة إمكانية التحكم في تجهيزات المنزل الذكي، وأظهرت نتائج اختبار الهيئة الألمانية تصدر أجهزة الراوتر Fritzbox 7590 من AVM و Fritzbox 7530 و Archer VR2800v من تي بي لينك للمراكز الأولى.

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