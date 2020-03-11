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«الزعاق» يتوقع حالة عدم استقرار جوي بمعظم مناطق المملكة خلال الأيام المقبلة

«الزعاق» يتوقع حالة عدم استقرار جوي بمعظم مناطق المملكة خلال الأيام المقبلة
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تواصل- فريق التحرير:

توقع عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، حالة من عدم الاستقرار بالطقس تسود معظم مناطق المملكة تتمثل في هبوب رياح نشطة تتبعها أمطار متفرقة، أيام الخميس والجمعة والسبت المقبلة.

وقال الزعاق عبر حسابه على «تويتر»: «حالة من عدم الاستقرار تسود معظم مناطق المملكة الخميس والجمعة والسبت بتمرحل زحزاح يتمثل في هبوب رياح نشطة تتبعها أمطار متفرقة».

وأوضح أن الحالة تشمل مناحيَ عدة من تبوك والشمالية والجوف وحائل والقصيم والزلفي والوشم والمزاحمية والرياض والشرقية شمالًا والمدينة، علاوة على جازان والباحة وعسير والطائف.

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