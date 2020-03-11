تتضمن حجز وحدات سكنية إلكترونياً.. تعرّف على مزايا تطبيق «سكني»

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وفر برنامج «سكني» التابع لوزارة الإسكان، بدائل رقمية لخدمة المواطنين المستفيدين من البرنامج عبر منصة «سكني» الإلكترونية وتطبيق «سكني» للأجهزة الذكية.

وتهدف هذه المنصة لتوفير عدداً من الخدمات والتسهيلات التي من شأنها تمكين المستفيدين من الحصول على الخيار السكني المتوافق مع رغباتهم وقدراتهم بكل سهولة ويسر، دون الحاجة إلى زيارة مركز سكني الشامل ومراكز المبيعات وفروع الوزارة.

كما توفر المنصة الإلكترونية إمكانية الحجز في أكثر من 125 ألف وحدة سكنية ضمن 70 مشروعًا، بالإضافة إلى نحو 166 مخططًا سكنيًّا توفر أكثر من 151 ألف أرض سكنية حول المملكة.

و تتيح المنصة للمستفيدين استعراض الخيارات السكنية والتمويلية والمشاريع وتفاصيلها من حيث مواقعها ونماذجها وأسعارها، بجانب الحجز الفوري لها، وأيضًا الحصول على العروض التمويلية للمشاريع، واختيار الجهة التمويلية الأنسب.

ويأتي من أبرز الخدمات التي أتاحتها منصة «سكني» الإلكترونية، خدمة الاستحقاق الفوري التي تتيح إمكانية تسجيل الأسر التي تنطبق عليها شروط الدعم السكني، وظهور حالة الاستحقاق فوريًّا، بما يُمكِّنها من الحصول على الخيار السكني دون الحاجة إلى الانتظار، وكذلك حجز واختيار الأراضي المجانية وتوقيع عقودها إلكترونيًّا، وغيرها من الخدمات الأخرى.

ويوفر التطبيق كافة الخيارات والحلول السكنية التي يوفرها برنامج «سكني» للمستفيدين، والتي تشمل الوحدات السكنية ضمن مشاريع الوزارة الجاهزة، والمشاريع تحت الإنشاء بالشراكة مع المطورين العقاريين، التي تصل إلى 70 مشروعًا توفر 125 ألف وحدة سكنية متنوعة، والأراضي المجانية، والقروض العقارية المدعومة التي تتيح الاستفادة من شراء الوحدات السكنية الجاهزة والوحدات تحت الإنشاء، والبناء الذاتي، إضافة إلى إمكانية الاستفادة من المبادرات والخدمات الأخرى، مثل القرض الإضافي الحسن للعسكريين، ولمن تجاوزوا سن الأربعين عامًا، وتحمُّل الدولة ضريبة القيمة المضافة عن المسكن الأول، ودعم تجديد المسكن، والتسجيل في خدمة المستشار العقاري، واستعراض أفضل الخيارات التمويلية وغيرها من الخدمات الأخرى التي يحرص برنامج «سكني» على توفيرها للمواطنين المستفيدين لتسهيل تملُّك المواطن المنزل الأول، ورفع نسبة التملك تماشيًا مع أهداف برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030.

وكان «سكني» أعلن مطلع ديسمبر الماضي عن إطلاق موقعه الإلكتروني بحلته الجديدة (sakani.housing.sa)، إضافة إلى تطبيق «سكني» للأجهزة الذكية، الذي يوفر عددًا من الخدمات والتسهيلات التي من شأنها تمكين المستفيدين من الحصول على الخيار السكني المتوافق مع رغباتهم وقدراتهم بكل سهولة ويسر.