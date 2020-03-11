بعد عودته من مصر.. عزل نائب رئيس «بلدي مكة» في منزله لحين ظهور نتائج فحص «كورونا»

تواصل- فريق التحرير:

كشفت مصادر مطلعة عن عزل نائب رئيس المجلس البلدي في مكة المكرمة وأحد الأعضاء في منزليهما، ومنعهما من حضور الاجتماعات واللقاءات التي عقدت هذا الأسبوع.

ووفقاً لـ”عكاظ”، أوضحت المصادر أن النائب والعضو كانا عائدين إلى المملكة من مصر، وخضعا للفحص المخبري وعزلا في منزليهما حتى ظهور نتائج الفحوصات، حسب الإجراءات اللازمة والتي يخضع لها العائدون من الدول المعلن عنها أخيرا، وفقًا للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة وفي إطار جهودها الحثيثة للسيطرة على فايروس كورونا الجديد (COVID19) ومنع انتشاره.