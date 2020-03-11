«التعليم» تطرح جدول الحصص اليومي للمراحل الدراسية.. الرابط والمواعيد

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أعلنت وزارة التعليم عن جدول الحصص اليومي لدروس الصفوف الرابع والخامس والسادس من المرحلة الابتدائية، بالإضافة إلى المرحلتين المتوسطة والثانوية، التي ستبث عبر قناتها التعليمية الرسمية “عين”.

وأشارت إلى أنه ستبث الدروس بشكل مباشر عبر القناة على تردد عربسات 12437 عمودي، بدءاً من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة 12:30 ظهراً، وستعاد طوال اليوم، مؤكدة أنه يمكن كذلك متابعة الدروس عبر الرابط التالي (أضغط هنا)

جدول الحصص اليومي لدروس الصفوف (الرابع والخامس والسادس الابتدائي) عبر قنوات عين على تردد عربسات 12437 عمودي، فى بث مباشر من الساعة 8 ص إلى الساعة 12:30 ظ، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب:https://t.co/ZZiH7qlRNbpic.twitter.com/Vpbk36zpQK — وزارة التعليم – عام (@moe_gov_sa)March 10, 2020

جدول الحصص اليومي لدروس الصفوف (الأول والثاني والثالث المتوسط) عبر قنوات عين على تردد عربسات 12437 عمودي، فى بث مباشر من الساعة 8 ص إلى الساعة 12:30 ظ، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب:https://t.co/ZZiH7qlRNbpic.twitter.com/bkvmdFFga3 — وزارة التعليم – عام (@moe_gov_sa)March 10, 2020

جدول الحصص اليومي لدروس الصفوف (الأول الثانوي مقررات) عبر قنوات عين على تردد عربسات 12437 عمودي، فى بث مباشر من الساعة 8 ص إلى الساعة 12:30 ظ، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب:https://t.co/ZZiH7qlRNbpic.twitter.com/bcD9yCdY1t — وزارة التعليم – عام (@moe_gov_sa)March 10, 2020

جدول الحصص اليومي لدروس الصفوف (الثاني الثانوي مقررات) عبر قنوات عين على تردد عربسات 12437 عمودي، فى بث مباشر من الساعة 8 ص إلى الساعة 12:30 ظ، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب:https://t.co/ZZiH7qlRNbpic.twitter.com/q8CMf32jdl — وزارة التعليم – عام (@moe_gov_sa)March 10, 2020

جدول الحصص اليومي لدروس الصفوف (الثالث الثانوي مقررات) عبر قنوات عين على تردد عربسات 12437 عمودي، فى بث مباشر من الساعة 8 ص إلى الساعة 12:30 ظ، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب:https://t.co/ZZiH7qlRNbpic.twitter.com/NKeuht6qRV — وزارة التعليم – عام (@moe_gov_sa)March 10, 2020