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«التعليم» تطرح جدول الحصص اليومي للمراحل الدراسية.. الرابط والمواعيد

«التعليم» تطرح جدول الحصص اليومي للمراحل الدراسية.. الرابط والمواعيد
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تواصل- فريق التحرير:

أعلنت وزارة التعليم عن جدول الحصص اليومي لدروس الصفوف الرابع والخامس والسادس من المرحلة الابتدائية، بالإضافة إلى المرحلتين المتوسطة والثانوية، التي ستبث عبر قناتها التعليمية الرسمية  “عين”.

وأشارت إلى أنه ستبث الدروس بشكل مباشر عبر القناة على تردد عربسات 12437 عمودي، بدءاً من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة 12:30 ظهراً، وستعاد طوال اليوم، مؤكدة أنه يمكن كذلك متابعة الدروس عبر الرابط التالي (أضغط هنا)

 

 

 

 

 

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