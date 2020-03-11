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تنبيه من «التجارة» للمستهلكين عقب الإعلان عن الأسعار الجديدة للبنزين

تنبيه من «التجارة» للمستهلكين عقب الإعلان عن الأسعار الجديدة للبنزين
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تواصل- فريق التحرير:

أعلنت وزارة التجارة أنها تتابع التزام محطات الوقود في مناطق المملكة بالأسعار المعلنة لأسعار البنزين لشهر مارس، بعد إعلان أرامكو مراجعة الأسعار مساء أمس (الثلاثاء)، موضحة أن الفرق الرقابية التابعة لها تقف على المضخات والشاشات الإلكترونية للتأكد من مطابقتها للأسعار.

ودعت الوزارة المستهلكين إلى الإبلاغ عن المخالفات المرصودة بشأن أسعار البنزين عبر الاتصال بمركز البلاغات (1900)، أو من خلال تطبيق “بلاغ تجاري”.

وأعلنت أرامكو الثلاثاء مراجعة أسعار الوقود لشهر مارس 2020، حيث تم تثبيت سعر بنزين 91 عند 1.55 ريال، وخفض بنزين 95 إلى 2.05 ريال.

 

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