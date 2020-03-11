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إصابة وزيرة الصحة البريطانية بفيروس «كورونا» الجديد

إصابة وزيرة الصحة البريطانية بفيروس «كورونا» الجديد
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تواصل – وكالات:

أعلنت الحكومة البريطانية، عن إصابة وزيرة الدولة لشؤون الصحة، نادين دوريس، بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، لتصبح أول وزير في بريطانيا يصاب بالفيروس القاتل.
 
وحضرت دوريس مناسبة الأسبوع الماضي بحضور بوريس جونسون، وكانت مسؤولة عن جزء من جهود مكافحة الفيروس.
 
وقالت دوريس في بيان: “يمكنني أن أؤكد أنني أثبتت إصابتي بفيروس كورونا. بمجرد إخباري أخذت جميع الاحتياطات الموصي بها وكنت أعزل نفسي في المنزل”.
 
وأضافت “الصحة العامة في إنجلترا بدأت في البحث عن جهات اتصال مفصلة، فيما يتابع القسم ومكتبنا البرلماني نصائحهم عن قرب”.

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