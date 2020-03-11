الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

بعد تفشي «كورونا».. نيويورك تغلق المدارس والأمم المتحدة تعلق الزيارات

بعد تفشي «كورونا».. نيويورك تغلق المدارس والأمم المتحدة تعلق الزيارات
0

تواصل – واس:

أعلن حاكم ولاية نيويورك الأمريكية أندرو كوكو، أمس الثلاثاء، عن إغلاق المدارس وأماكن التجمعات الكبيرة لمدة أسبوعين تبدأ من الخميس القادم، كجزء من حملة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد, في ظل ارتفاع عدد الإصابات في الولاية إلى 173 حالة.

وقال حاكم الولاية: إن معظم الحالات كانت في مقاطعة ويستشيستر بـ (108) حالات مصابة بالفيروس، فيما يعتقد أنها مركز انتشار الفيروس في الولاية التي يسكنها نحو تسعة ملايين نسمة.

ومن جهتها أعلنت ولاية نيوجيرسي الأمريكية المجاورة لولاية نيويورك عن أول حالة وفاة أمس، لرجل يبلغ من العمر 69 عاماً، بحسب السلطات الصحية، التي أشارت إلى أنه كان مريضاً بالسكري وارتفاع ضغط الدم.

ودفع الانتشار السريع لفيروس كورونا الولايات المتحدة إلى اتخاذ خطوات عاجلة في محاولة للحد من انتشار المرض، من أبرزها إغلاق مدارس وجامعات في ولايات عديدة وتوجيه دعوات للمواطنين الأمريكيين بتوفير الأدوية والغذاء كإجراء احترازي, ومن بين تلك الولايات نيويورك وكاليفورنيا وميريلاند ومقاطعة كولومبيا بعد اكتشاف حالات إصابة لطلاب أو لعائلاتهم.

ودعت وزارة الصحة والخدمات البشرية الأمريكية مواطنيها الأكثر عرضة للمرض، وتحديداً كبار السن وأولئك الذين يعانون من أمراض مزمنة، إلى تخزين الغذاء والدواء والاستعداد للبقاء في المنزل.

وبدورها قررت الأمم المتحدة تعليق زيارات السياح لمقرها الرئيس في نيويورك ابتداءً من يوم أمس الثلاثاء، بسبب مخاوف من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال المتحدث باسم المنظمة ستيفان دوجاريك في بيان صادر عن المنظمة: إنه لم تسجّل أي إصابة حتى الآن في صفوف نحو 300 موظف يعملون في الأمانة العامة للأمم المتحدة.

ووصل الفيروس بحسب معلومات وزارة الصحة إلى 36 ولاية أمريكية، بالإضافة إلى العاصمة واشنطن، بـ 773 إصابة على الأقل، وارتفعت حصيلة الوفيات في الولايات المتحدة إلى 26 حتى يوم أمس الثلاثاء.

 

مواد ذات صلة

وزارة الصحة تعلن اكتشاف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

وزارة الصحة تعلن اكتشاف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

«الشؤون الاقتصادية» يستعرض جهود مواجهة كورونا وتقريري الميزانية ورؤية المملكة

«الشؤون الاقتصادية» يستعرض جهود مواجهة كورونا وتقريري الميزانية ورؤية المملكة

رغم تفشي كورونا.. ١٠ أطعمة لا يمكن غسلها قبل تناولها

رغم تفشي كورونا.. ١٠ أطعمة لا يمكن غسلها قبل تناولها

بريطانيا تعلن إنشاء لجنة «كوبرا» لمواجهة كورونا

بريطانيا تعلن إنشاء لجنة «كوبرا» لمواجهة كورونا

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>