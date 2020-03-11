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جدول الحصص اليومي للصفوف الأولية عبر قناة «عين»

جدول الحصص اليومي للصفوف الأولية عبر قناة «عين»
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تواصل – فريق التحرير:

نشرت وزارة التعليم، أمس الثلاثاء جدول الحصص اليومي لدروس الصفوف الأولية (الأول والثاني والثالث الابتدائي)، التي تُبث على قناة “عين”.

وتُبث الدروس على قناة “عين” (تردد عربسات 12437 عمودي) في بث مباشر من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة 12.30 ظهراً، وتتم إعادتها على مدار اليوم، كما يمكن متابعة الحصص عبر قناة “عين دروس” على “يوتيو”، عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

يذكر أن وزارة التعليم أعلنت في وقت سابق، تعليق الدراسة في جميع مدارس ومؤسسات التعليم العام والأهلي والجامعي والفني في المملكة اعتباراً من يوم الإثنين حتى إشعار آخر.

ويأتي قرار تعليق الدراسة كإجراء احترازي للحد من انتشار فايروس “كورونا الجديد”، ولضمان استمرار العملية التعليمية.

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