توقعات طقس الأربعاء.. رياح نشطة وسماء غائمة وسحب رعدية

تواصل – فريق التحرير:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، نشاطا في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، والتي تحدّ من مدى الرؤية الأفقية، على نجران ومكة المكرمة والمدينة المنورة والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية، وحائل والجوف، اليوم الأربعاء، بمشيئة الله.

كما تضمنت توقعات الأرصاد، سماءً غائمة إلى غائمة جزئياً، قد تتخللها سحب رعدية ممطرة على المرتفعات الجنوبية الغربية.

أما عن درجات الحرارة فمن المتوقع أن تسجل مكة المكرمة أعلى درجة حرارة في مناطق المملكة، بـ38 درجة مئوية، فيما تسجل أبها أدنى درجات الحرارة، والتي تصل إلى 11 درجة مئوية.