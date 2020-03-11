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سفارة المملكة في تركيا: مهلة حتى 12 مارس لعودة المواطنين

سفارة المملكة في تركيا: مهلة حتى 12 مارس لعودة المواطنين
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت سفارة المملكة العربية السعودية لدى تركيا أن الخطوط السعودية فتحت رحلاتها للمواطنين الراغبين في العودة إلى المملكة، فيما تم منح مهلة للمواطنين حتى يوم 12 مارس الجاري للعودة.

وأوضحت السفارة، في بيان لها عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أنه “إشارة إلى القرار الصادر بتعليق سفر المواطنين والمقيمين مؤقتا من وإلى عدة دول من ضمنها جمهورية تركيا، فإن السفارة تود إحاطة المواطنين بأن الخطوط السعودية تفتح رحلاتها من تركيا اعتبارا من اليوم الثلاثاء وحتى 12 مارس الحالي للمواطنين السعوديين (وأبناء المواطنات وزوجات المواطنين وأزواج المواطنات) الراغبين في العودة إلى المملكة”.

الجدير بالذكر حكومة المملكة أصدر قرارا في وقت سابق بمنع سفر المواطنين مؤقتا من وإلى 14 دولة، وهي إيطاليا وكوريا الجنوبية والعراق ولبنان وسوريا ومصر والكويت والإمارات والبحرين وسلطنة عمان وفرنسا وألمانيا وتركيا وإسبانيا.

ويأتي هذا القرار في إطار سلسلة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها المملكة لمنع انتشار النوع الجديد لفيروس كورونا الجديد.

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