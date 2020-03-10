توضيح مهم من «حساب المواطن» بشأن تأثير انتهاء الهوية على الدعم

تواصل – فريق التحرير:

تفاعل برنامج حساب المواطن مع تساؤل أحد المستفيدين بشأن تأثير انتهاء الهوية الوطنية على الدعم المستحق.

وقال البرنامج، في تغريدة عبر حساب خدمة المستفيدين: “إن ذلك لا يؤثر على الدعم في حال كان الشخص مؤهلًا ومستحقًا، ولابد أن يكون الحساب البنكي نشطًا للاستفادة من الدعم”.

وكان برنامج حساب المواطن، قد أودع في وقع سابق، 2.7 مليار ريال؛ مخصص دعم شهر مارس، للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغت نسبة المستفيدين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الثامنة والعشرين 83%؛ ليتجاوز عددهم 12.7 مليون مستفيد وتابع.

كما بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 11 مليون ريال؛ ليصبح مجموع ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته 68.8 مليار ريال؛ منها 452 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة.