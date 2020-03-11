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«الأمن العام» يكشف ملابسات السطو على عربتي نقل أموال بالرياض

«الأمن العام» يكشف ملابسات السطو على عربتي نقل أموال بالرياض
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تواصل – فريق التحرير:

كشف الأمن العام، اليوم الثلاثاء، ملابسات السطو المسلح على عربتي نقل أموال الرياض، حيث تم القبض على 3 مواطنين من المتورطين في الحادث.

وأشار الأمن العام، إلى أن عربة نقل أموال توقفت أمام أحد البنوك، في الساعة العاشرة وخمسون دقيقة صباحا، ليقوم فريق نقل الأموال بعمله كالمعتاد، وفي الحادية عشر صباحا، اعترضتهم عناصر مسلحة ليقوموا بالسطو عليها ومبادلة ناقليها بإطلاق النار، حيث استولى اللصوص على مليون وتسعمائة وخمسين ألف ريال، ولاذوا بالفرار من الموقع باستخدام مركبة مسروقة.

وبعد متابعات دقيقة ومستمرة تمكن الفريق الأمني المختص، من حصر التهمة في أربعة مواطنين، اثنين منهم غادرا المملكة بعد ارتكاب الجريمة، كما تم القبض على زعيم العصابة، كما تم استرداد أحد الهاربين خارج المملكة، واتضح من التحقيقات الأمنية تورطهم في جريمة سطو أخرى بنفس الأسلوب.

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