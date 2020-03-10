بيان مشترك لـ 5 دول عظمي بشأن انتشار الأسلحة النووية

تواصل – واس:

أصدرت حكومات الوﻻيات المتحدة اﻷمريكية والصين وفرنسا وروسيا والمملكة المتحدة، اليوم الثلاثاء، بياناً مشتركاً بمناسبة الذكرى السنوية الخمسين لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.

وقال البيان: “إنه في 5 مارس 1970 دخلت معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية حيز التنفيذ، واليوم بعد مرور 50 عامًا، نحتفل بالإسهامات التي لا تقدر بثمن التي قدمتها هذه المعاهدة التاريخية لأمن ورفاهية دول وشعوب العالم، لنؤكد من جديد التزامنا بمعاهدة عدم الانتشار من جميع جوانبها”.

وأشار البيان المشترك إلى أن معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وفّرت الأساس الضروري للجهود الدولية لوقف التهديد الذي يلوح في الأفق – آنذاك والآن – من أن الأسلحة النووية ستنتشر في جميع أنحاء العالم، وبذلك فقد خدمت مصالح جميع الأطراف.

وأضاف: نحتفل أيضًا بالفوائد المتنوعة المدهشة للاستخدامات السلمية للذرة ، سواء للكهرباء أو الطب أو الزراعة أو الصناعة، ونكرر دعمنا القوي لتوسيع نطاق الوصول إلى فوائد الطاقة النووية وتطبيقاتها للأغراض السلمية، حيث تزدهر هذه الهبة للإنسانية، لأن معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ونظام حظر الانتشار النووي المبني حول المعاهدة قد ساعدتا على توفير الثقة في أن البرامج النووية ستظل سلمية بالكامل.

وثمّن البيان الدور المهم الذي تلعبه الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تنفيذ معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، سواءً لتعزيز التعاون التام على الاستخدام السلمي للطاقة النووية، وتطبيق الضمانات والتحقق من أن البرامج النووية سلمية تمامًا، مشيراً إلى أن اتفاق الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية مع البروتوكول الإضافي يوفر ضمانات موثوقة بعدم وجود أنشطة نووية غير معلنة، وينبغي أن يصبح المعيار العالمي للتحقق من الوفاء بالتزامات معاهدة عدم الانتشار.

وتعهدت الدول المشاركة في البيان بتقديم دعمها الكامل والمستمر للوكالة الدولية للطاقة الذرية، حاثةً الآخرين على أن يفعلوا الشيء نفسه.

كما أكدت التزامها بموجب معاهدة عدم الانتشار بالسعي إلى مفاوضات حسنة النية بشأن التدابير الفعالة المتعلقة بنزع السلاح النووي، وبشأن معاهدة نزع السلاح العام الكامل في ظل رقابة دولية صارمة وفعالة، معربةً عن تأييدها الهدف النهائي المتمثل في عالم خالٍ من الأسلحة النووية بأمن غير منقوص للجميع.

وأوضح البيان المشترك أنه من خلال المساعدة في تخفيف التوترات الدولية وخلق ظروف الاستقرار والأمن والثقة بين الدول، قدّمت معاهدة عدم الانتشار مساهمة حيوية في نزع السلاح النووي، حيث لا تزال معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية تساعد في تهيئة الظروف التي ستكون ضرورية لتحقيق مزيد من التقدم في نزع السلاح النووي.

وأضاف: أن نجاح معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية يعتمد على الجهود المتضافرة والمستمرة لضمان الامتثال، وتعزيز التعميم وتوفير ضمانات فعالة، والاستجابة لتحديات الانتشار المستمرة والناشئة أينما تحدث.