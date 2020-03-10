الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

بعد تعليق الدراسة.. «رسالة فخر» من مبارك العصيمي للمعلمين والمعلمات

بعد تعليق الدراسة.. «رسالة فخر» من مبارك العصيمي للمعلمين والمعلمات
0

تواصل – فريق التحرير:

أشاد مبارك العصيمي، المتحدث الرسمي الأسبق لوزارة التعليم بجهود المعلمين والمعلمات الذين يجتهدون لتعليم الطلاب عبر وسائل التعليم عن بعد بعد قرار تعليق الدراسة.

وقال العصيمي، في تغريدة عبر حسابه في تويتر، “شعورٌ جميل يعيشه مجموعة من الزملاء المعلمين الذين يقدمون هذه الأيام دروساً لجميع أبنائنا وبناتنا في مدارس الوطن عبر البدائل الرقمية والمنصات التعليمية”.

وأضاف العصيمي موجها حديثه للمعلمين “أنت أستاذ لجميع طلاب وطالبات المرحلة في المملكة”.

وكان وزير التعليم قد أعلن في وقت سابق تعليق الدراسة واعتماد وسائل التعليم عن بعد، ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا.

 

 

 

مواد ذات صلة

بشرى لـ«المعلمين».. «التعليم» تتيح التقديم على النقل الداخلي والخارجي معا

بشرى لـ«المعلمين».. «التعليم» تتيح التقديم على النقل الداخلي والخارجي معا

تعميم من «التعليم» بشأن نقل المعلمين أصحاب الظروف الخاصة

تعميم من «التعليم» بشأن نقل المعلمين أصحاب الظروف الخاصة

بشرى سارة من «التعليم».. فتح باب ترشيح المعلمين للتدريس في 11 دولة

بشرى سارة من «التعليم».. فتح باب ترشيح المعلمين للتدريس في 11 دولة

بدء استقبال طلبات ترشيح «المعلمين» للعمل في الخارج.. تعرف على الشروط

بدء استقبال طلبات ترشيح «المعلمين» للعمل في الخارج.. تعرف على الشروط

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة