تعليمات مهمة من سفارة المملكة في فرنسا للمواطنين

تواصل – فريق التحرير:

دعت سفارة المملكة في فرنسا المواطنين المتواجدين هناك إلى التواصل معها للترتيب والتنسيق مع الخطوط الناقلة، تماشياً مع الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها المملكة مؤخراً وحرصاً على سلامة المواطنين.

وأهابت السفارة، في بيان عبر حسابها الرسمي في “تويتر” ، بالمواطنين للرد على استفساراتهم التواصل مع قسم شؤون السعوديين

في السفارة على الأرقام التالية: (0033673656324 – 0033626238195).

وكانت السفارة قد دعت في وقت سابق الجميع لضرورة اتباع التعليمات والإرشادات للوقاية من فيروس كورونا المستجد.