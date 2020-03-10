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بريطانيا تعلن إنشاء لجنة «كوبرا» لمواجهة كورونا

بريطانيا تعلن إنشاء لجنة «كوبرا» لمواجهة كورونا
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تواصل – وكالات:

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أمس (الاثنين)، إجراءات احترازية مشددة لمواجهة فيروس كورونا في البلاد، وذلك بعدما ترأس اجتماعاً للجنة الاستجابة للطوارئ الوطنية والدولية (كوبرا).

ولجنة كوبرا تعني اختصار لـ«لجنة الطوارئ المدنية»، وهي مجموعة الأشخاص الذين يجتمعون داخل الغرف لمناقشة مختلف القضايا، حيث يجتمع أعضاء لجنة الطوارئ المدنية في مكتب مجلس الوزراء».

وتعقد «كوبرا» اجتماعاتها عندما يجتمع أعضاء الحكومة لمناقشة الرد على قضية معينة.

ووفقاً لمعهد الحكومة البريطانية، فقد اعتمد اسم اللجنة (كوبرا) عندما تم إنشاء مركز لحالات الطوارئ لكي تستعرض الحكومة ردها على إضراب عمال المناجم عام 1972.

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