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متحدث الصحة يوضح مستجدات كورونا في المملكة وإجمالي الحالات المؤكدة

متحدث الصحة يوضح مستجدات كورونا في المملكة وإجمالي الحالات المؤكدة
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تواصل – واس:

عقدت اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس كورونا اليوم الثلاثاء، اجتماعها العشرين برئاسة معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وحضور أعضاء اللجنة الذين يمثلون عدداً من القطاعات الحكومية ذات العلاقة، إذ اطلعت على جميع التقارير والتطورات حول الفيروس.

كما جرى خلال الاجتماع استعراض الوضع الوبائي للفيروس على مستوى العالم والحالات المسجلة في المملكة، مع التأكيد على استمرار تطبيق جميع الإجراءات الوقائية في منافذ الدخول وتعزيزها.

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، أن إجمالي عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد (COVID -19) حول العالم بلغ 114 ألف حالة تم رصدها في 115 دولة، وبلغ عدد الحالات التي تم تعافيها وتشافيها 64 ألف حالة حتى الآن وبنسبة 56% من مجموع الحالات كما بلغ عدد الوفيات 4000 حالة وبنسبة 3.4 % من إجمالي الحالات المسجلة.

وقال العبد العالي: سجل في المملكة حتى الآن 20 حالة مؤكدة ( 10 ذكور – 10 إناث)، ومتوسط أعمارهم 47 عاما ، سبع حالات منها ارتبطت بالقدوم من إيران و ثلاث حالات من العراق و ثلاثة مروا بإيران والعراق واثنان من مصر وحالة من الفلبين وهي بوضع صحي حرج وعلى أجهزة التنفس الصناعي، وأربعة اكتسبوا العدوى من مخالطة حالات إيجابية.

وأبان أنه تم الاستقصاء الوبائي وحصر عدد 800 حالة من المخالطين المباشرين، موضحاً أن من تم فحصهم في المنافذ تجاوز عددهم نصف مليون شخص.

وأشار إلى أن مركز اتصال صحة (937) تلقى أكثر من 60 ألف اتصال عن فيروس كورونا الجديد منذ الإعلان عن أول حالة بالمملكة.

وحذر المتحدث الرسمي لوزارة الصحة من تناقل الإشاعات وبعض مقاطع الفيديو أو طرق تواصل معينة فالمجتمع هو خط وقاية والحماية لصد هذه الإشاعات، مؤكداً أهمية التزام أفراد المجتمع كافة باتباع النصائح والإرشادات التوعوية للتعامل مع فيروس كورونا الجديد، والتواصل مع مركز اتصال صحة 937 للاستفسارات والاستشارات المتعلقة بالمملكة.

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