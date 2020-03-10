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«الأرصاد» تتوقع: تقلبات جوية على مختلف مناطق المملكة خلال الأيام المقبلة

«الأرصاد» تتوقع: تقلبات جوية على مختلف مناطق المملكة خلال الأيام المقبلة
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تواصل – فريق التحرير:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، خلال الأيام المقبلة، حدوث تقلبات جوية على معظم مناطق المملكة، بدءاً من غدٍ الخميس، وحتى الأحد الموافق 15 /3 /1441هـ.

وأوضحت الهيئة أنه من المتوقع أن تشمل التقلبات الجوية المتوقعة، نشاطاً في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، فيما تشهد بعض المناطق عواصف ترابية، ما يتسبب في تدني مستوى الرؤية الأفقية في بعض المناطق، وشبه انعدام للرؤية الأفقية في مناطق أخرى.

وأشارت الهيئة إلى تأثر معظم المناطق بارتفاع في درجات الحرارة العظمى، ثم تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض اعتباراً من يوم السبت على مناطق الشمال والغربية ثم وسط وشرق المملكة.

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