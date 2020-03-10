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«حساب المواطن» يودع 2.7 مليار ريال للمستفيدين من الدفعة 28

«حساب المواطن» يودع 2.7 مليار ريال للمستفيدين من الدفعة 28
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تواصل- الرياض:

أودع برنامج حساب المواطن اليوم الثلاثاء  2.7 مليار ريال مخصص دعم شهر مارس للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغت نسبة المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الثامنة والعشرون 83% ليتجاوز عددهم 12.7 مليون مستفيد وتابع.

كما بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 11مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته 68.8 مليار ريال منها 452 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة.

وذكر المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني بأن الدفعة الحالية شملت تعويض السعر الناتج عن التعديل الشهري لأسعار البنزين، مبيناً بأن نسبة أعداد المستفيدين الرئيسيين ارتفعت بما يقارب + 0.5% عن الدفعة السابقة،

وأشار “القحطاني”  إلى أن 53% من إجمالي المستفيدين تحصلوا على الاستحقاق الكامل، حيث بلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1013 ريال، فيما بلغ عدد أرباب الأسر 2.3 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 60%، بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.8 مليون مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 1.5 مليون مستفيد، مشكلين 40% من إجمالي المستفيدين الرئيسين.

وأكد القحطاني أن نسبة أرباب الأسر بلغ 92% أما ربَات الأسر فقد بلغت نسبتهن 8%، بينما بلغت نسبة الإناث المستقلات 53%، وشكل الذكور المستقلين 47%، موضحًا أن 83% من إجمالي المستقلين تحصلوا على الاستحقاق الكامل فيما حصل 17% على الاستحقاق الجزئي والأدنى.

 

 

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