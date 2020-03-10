حقيقة انتهاء فيروس «كورونا» الجديد في فصل الصيف.. استشاري يوضح

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توقّع استشاري الأمراض الباطنية والمعدية الدكتور نزار باهبري، أن يقل فيروس كورونا الجديد في فترة الصيف، مستنداً في ذلك إلى أن كثير من الفيروسات تقل في فترة الصيف وتزداد في فترة الشتاء.

جاء ذلك في رد على سؤال عبدالله المديفر في برنامج “في الصورة” على فضائية ” خليجية” عما إذا كان فيروس كورونا الجديد سينتهي في الصيف؛ حيث أجاب “باهبري” قائلا: “كثير من الفيروسات تقل في فترة الصيف وتزداد في فترة الشتاء، ونظرًا لأن فيروس كورونا جديد فلن يستطيع أحد أن يؤكد أن ينتهي أو لا ينتهي في فترة الصيف”.