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شراء البيض الأبيض أفضل من «البني».. لهذا السبب

شراء البيض الأبيض أفضل من «البني».. لهذا السبب
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تواصل- فريق التحرير:

يشجع أصحاب مزارع الدواجن والبائعون، المتسوقين على “نبذ” البيض البني وعدم شرائه، مطالبين إياهم بالتوجه نحو شراء البيض الأبيض، حيث أن البيض ذي القشرة البيضاء، من الدجاج الأقل عدوانية؛ للحد من الممارسة القاسية المتمثلة في تشذيب منقار الدجاج المنتج للبيض ذي القشرة البنية.

ووفقًا لـ “سكاي نيوز عربية” فإنه يبدو أن السلالات التي تُنتج بيضًا بنيًّا عادة ما تكون أكثر عدوانية تجاه بعضها البعض؛ لذلك تُجرى لها عملية تشذيب للمنقار بواسطة الأشعة تحت الحمراء، وهي العملية التي يعتقد أنها مؤلمة للغاية لتلك السلالة من الدجاج.

وقال نائب رئيس الجمعية البريطانية للدواجن البيطرية ريتشارد جاكسون: “إن الدجاج ذا الريش الأبيض دائمًا ما يكون سهل الانقياد”.

وتابع جاكسون: لكن لوضع هذا بطريقة أقل دبلوماسية، كيف يكون ذلك الدجاج “المنتج للبيض البني” سهل الانقياد عندما تكون مهمتها إنتاج 11 مليار بيضة سنويًّا، مقارنة بإنتاج 45 مليون بيضة بيضاء القشرة؟

وأضاف: المثير للاهتمام هو أن المتسوقين، في بريطانيا وكثير من دول العالم، يميلون إلى شراء البيض البني، وهذا يجعل من الصعب بالفعل بيع البيض الأبيض في المحلات؛ وبالتالي يتم التخلص منها وتوجيهها إلى استخدامات أخرى.

 

 

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