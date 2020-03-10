تعليق تداول سهم «أرامكو» تمهيداً للإعلان عن حدث جوهري

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أعلنت السوق المالية السعودية (تداول) تعليق تداول سهم شركة الزيت العربية السعودية “أرامكو” في السوق ابتداء من الساعة 11:48 اليوم الثلاثاء 01/03/2020، وذلك بناء على طلب الشركة وفقا لأحكام قواعد الإدراج وإجراءات تعليق تداول الأوراق المالية المدرجة تمهيدا للإعلان عن حدث جوهري

أعلنت السوق المالية السعودية (تداول) تعليق تداول سهم شركة الزيت العربية السعودية “أرامكو” في السوق ابتداء من الساعة 11:48 اليوم الثلاثاء 01/03/2020، وذلك بناء على طلب الشركة وفقا لأحكام قواعد الإدراج وإجراءات تعليق تداول الأوراق المالية المدرجة تمهيدا للإعلان عن حدث جوهري .