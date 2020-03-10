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تعليق تداول سهم «أرامكو» تمهيداً للإعلان عن حدث جوهري

تعليق تداول سهم «أرامكو» تمهيداً للإعلان عن حدث جوهري
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت السوق المالية السعودية (تداول) تعليق تداول سهم شركة الزيت العربية السعودية “أرامكو” في السوق ابتداء من الساعة 11:48 اليوم الثلاثاء 01/03/2020، وذلك بناء على طلب الشركة وفقا لأحكام قواعد الإدراج وإجراءات تعليق تداول الأوراق المالية المدرجة تمهيدا للإعلان عن حدث جوهري.
كما أعلنت شركة أرامكو السعودية بأنها ستقوم بتزويد عملائها بـ 12.3 مليون برميل يوميا في شهر أبريل بزيادة 300 ألف برميل يوميا عن الطاقة القصوى المستدامة البالغة 12 مليون برميل يوميا، مشيرة إلى أنه تم الاتفاق مع عملائها على تزويدهم بهذه الكميات اعتبارا من أول شهر أبريل، وتتوقع الشركة أثر مالي إيجابي على المدى الطويل.

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