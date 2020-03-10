زيادة البث التعليمي إلى 17 قناة بعد قرار تعليق الدراسة

تواصل- فريق التحرير:

قررت وزارة التعليم زيادة عدد قنوات البث التعليمي إلى 17 قناة، لتتيح لطلاب وطالبات التعليم العام متابعة دراستهم، عبر قنوات عين على تردد عربسات 12437 عمودي فى بث مباشر من الساعة 8 ص إلى الساعة 12:30 ظهراً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر قناة يوتيوب التعليمية على مدار الساعة.

وكانت وزارة التعليم أعلنت تعليق الدراسة مؤقتاً في جميع مناطق ومحافظات المملكة اعتباراً من يوم الإثنين الماضي 14 / 7 / 1441 هـ حتى إشعار آخر ، ويشمل القرار مدارس ومؤسسات التعليم العام والأهلي والجامعي والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الحكومية والأهلية.