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«المسند» يحذر من الخروج إلى «البر» يومي الخميس والجمعة

«المسند» يحذر من الخروج إلى «البر» يومي الخميس والجمعة
أستاذ المناخ بجامعة القصيم، الدكتور عبدالله المسند
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تواصل- فريق التحرير:

نصح أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم عبدالله المسند، بعدم الخروج إلى البر يومي الخميس والجمعة المقبلين بسبب نشاط الرياح الجنوبية المثيرة للغبار.

وقال المسند عبر حسابه على “تويتر”: “يُنصح بعدم الخروج إلى البر أو عمل مناسبات خارجية يومي الخميس والجمعة؛ بسبب نشاط الرياح الجنوبية المثيرة للغبار.. هذا والله أعلم”.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية ومنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة تشمل السواحل منها، وسماء غائمة إلى غائمة جزئيًا على المرتفعات الجنوبية الغربية قد تتخللها سحب رعدية ممطرة.

 

 

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