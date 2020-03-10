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«حساب المواطن» يوضح شرط إضافة الأم كتابع للابن للحصول على الدعم

«حساب المواطن» يوضح شرط إضافة الأم كتابع للابن للحصول على الدعم
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تواصل- فريق التحرير:

أكد برنامج حساب المواطن أنه يمكن إضافة الأم كتابع للابن، بشرط إرفاق صك ولاية، مشيرًا إلى أن الدعم سيشملها في حال انطباق شروط الأهلية عليها.

جاء ذلك خلال رد حساب المواطن على أحد المستفيدين عبر موقع” تويتر” وجه استفساراً بأن والدته متقاعدة وراتبها 7 آلاف ريال، فهل يأتيه نصيبها من الدعم إذا سجلها كتابع معه؟.

وأجاب حساب المواطن أنه بالإمكان إضافة الأم المتقاعدة كتابع للابن؛ حيث يتم اختيار صلة القرابة (أم)، وارفاق المستندات المطلوبة (صك ولاية) باسم الابن.

وأضاف البرنامج أنه في حال انطبقت على الأم شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق سيشملها الدعم، ولمعرفة قيمة استحقاق الدعم من خلال الحاسبة التقديرية عبر الرابط (اضغط هنا)

 

 

 

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