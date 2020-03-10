توضيح من الخارجية المصرية بشأن استئناف الرحلات مع المملكة

تواصل- فريق التحرير:

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، في بيان لها صباح اليوم الثلاثاء، أن قرار استئناف رحلات شركات الطيران بين المملكة ومصر، يخصُّ المواطنين السعوديين المتواجدين في مصر فقط.

وقالت وزارة الخارجية المصرية: «تودُّ وزارة الخارجية التنويه بأنَّه فيما يتعلق بالبيان الذي أصدرته سفارة المملكة العربية السعودية بالقاهرة حول استئناف رحلات شركات الطيران بين المملكة ومصر لتمكين الزائرين من العودة إلى المملكة يومي 10 و11 مارس الجاري، فإنَّه بالاستفسار من السلطات السعودية المعنية تمَّ توضيح أنَّ المقصود بذلك هو عودة المواطنين السعوديين فقط المتواجدين بمصر إلى المملكة العربية السعودية؛ والأمر لا يتعلق بالمواطنين المصريين».

وأعلنت المملكة، صباح الثلاثاء، استئناف حركة الطيران بين المملكة ومصر لمدة 48 ساعة (الثلاثاء والأربعاء) وفق الجداول المعتادة.