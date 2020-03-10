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سفير الصين بالمملكة يعلق على مزاعم إيران حول منشأ فيروس «كورونا» (فيديو)

سفير الصين بالمملكة يعلق على مزاعم إيران حول منشأ فيروس «كورونا» (فيديو)
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تواصل- فريق التحرير:

نفى السفير الصيني لدى الرياض، «تشن وي تشينغ»، المزاعم الإيرانية القائلة إن فيروس كورونا المستجد هو حرب بيولوجية ضد الصين وإيران، كما ادعى حسين سليماني قائد الحرس الثوري الإيراني مؤخرًا، مؤكدًا أنه فيروس حيواني المنشأ.

وقال السفير الصيني، خلال استضافته في برنامج «في الصورة» المذاع على قناة «روتانا خليجية» إن الادعاء بأن فيروس «كورونا» تم تخليقه في المختبرات أو تسرب من مختبرات طبية أو أنه حرب بيولوجية، لا أساس له من الصحة ويأتي ضمن نظرية المؤامرة، موضحًا أن هذه النظرية لن تجعل العالم كله يتكاتف لمكافحة الوباء ومحاولة التوصل لعلاج للفيروس الفتاك الذي أودى بحياة أكثر من أربعة آلاف شخص حول العالم.

وأوضح أنه حسب تحليلات الخبراء من مختلف دول العالم، فإن فيروس كورنا المستجد (كوفيد – 19) كان عائله الرئيس هو حيوان، مثله مثل فيروسات أخرى، لافتاً إلى أن الحكومة الصينية سارعت إلى مكافحة الفيروس، حيث حشدت 40 ألف طبيب في ووهان لمواجهة الفيروس.

وحول الطبيب «لي وينليانغ» أول من حذر من كورونا، وتم محاكمته بتهمة نشر الشائعات، لكنه توفي مصابًا بالفيروس، قال السفير الصيني إن الطبيب «لي» هو طبيب ممتاز، وإن الحكومة منحته جائزة.

 

 

 

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