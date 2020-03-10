الكشف عن نتائج فحص الـ«DNA» بين والد «نسيم حبتور» والشاب «طلال» (فيديو)

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كشفت مصادر أن التحاليل المخبرية أظهرت عدم تطابق نتيجة فحص الحمض النووي للمواطن نوري الحبتور والد المفقود نسيم مع الشاب “طلال”، وفقًا لقناة الإخبارية.

وكان سعد بن شايع، محامي نوري الحبتور، ذكر في وقت سابق، أنه تقدّم بطلب يتضمن ترتيب إجراءات الفحص لدى جهة جديدة لاعتبارات نفسية ومعنوية، على أن يكون الفحص الجديد بالرياض، حتى تخرج النتائج من جهتين مختلفتين.

واختطف نسيم حبتور من كورنيش الدمام منذ 24 عامًا، وأجرى والده تحليل الـ«DNA» مع شخص يحمل مواصفات ابنه ويقيم مع رجل تبناه من دار الحضانة، إلا أنَّ النتيجة كانت سلبية.