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تنبيه مهم من «المرور» لقائدي المركبات للحد من الزحام وتفادي الحوادث

تنبيه مهم من «المرور» لقائدي المركبات للحد من الزحام وتفادي الحوادث
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تواصل- فريق التحرير:

نبهت الإدارة العامة للمرور قائدي المركبات بالالتزام بالقواعد المرورية، ومنها ضوابط إعطاء الأفضلية على الطرق؛ وذلك للحد من حالات الزحام وتفادي الحوادث المرورية.

وأوضحت الإدارة أن حالات عدم إعطاء الأفضلية تتمثل في عدم الوقوف بشكل تام عند إشارة (أمامك أفضلية) عند مرور مركبات على الطريق المعطاة له الأفضلية، وعدم إعطاء الأفضلية للمركبات التي على الطريق الرئيسية في حالة عدم وجود إشارة أفضلية.

وأضافت أن من ضمن هذه الحالات أيضًا: عدم إعطاء الأفضلية للمركبة القادمة من اليمين عند الوصول إلى تقاطع متساوي الأفضليات في آن واحد، وعندما لا تكون هناك إشارات أولوية، مؤكدة في منشور توعوي إلى أن عدم الالتزام بهذه الضوابط يعرض المخالف لغرامة لا تقل عن 500 ريال ولا تزيد على 900 ريال.

 

 

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