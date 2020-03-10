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مصادر تكشف عن إجراء جديد من المملكة بشأن المواطنين العالقين بإيران بسبب «كورونا»

مصادر تكشف عن إجراء جديد من المملكة بشأن المواطنين العالقين بإيران بسبب «كورونا»
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تواصل- فريق التحرير:

تنسق سفارة المملكة بدولة الإمارات مع أكثر من 200 مواطن متواجدين في إيران وغير قادرين على العودة منها منذ أكثر من أسبوعين بسبب توقف شبه تام لرحلات الطيران بين إيران ودول العالم.

ووفقاُ لـ«الوطن»، ذكرت مصادر  أن 90 مواطنا في مدينة “مشهد” الإيرانية لم يتمكنوا من إيجاد رحلات طيران منذ أكثر من أسبوعين؛ حيث لم يتمكنوا من إيجاد حجوزات طيران منذ 23 فبراير الماضي وحتى الآن، بعد أن توقفت رحلات الطيران في أغلب المطارات الإيرانية دون وجود إعلان رسمي بذلك، مشيرة إلى أن جميع السعوديين في مدينة مشهد هم مسافرون عبر رحلات سياحية من دول خليجية لتنظيم السياحة الدينية بمدينة مشهد الإيرانية.

وأوضحت المصادر، أن هناك 110 مواطنين آخرين في مدينة قم، مشيرة إلى أن السفارة السعودية بالإمارات تتواصل مع المواطنين العالقين في مدينتي مشهد وقم، وتقوم بالتنسيق معهم لحصر أعدادهم وحالاتهم الصحية وأماكن تواجدهم، حيث يجري العمل على إعادتهم للمملكة خلال 48 ساعة.

وأضافت المصادر  أن تسجيل الأسماء وإرسال صور الجوازات للجهات المنسقة يعتبر بمثابة الإفصاح، بحيث سيتم التواصل مع جميع المفصحين لمعرفة أماكن تواجدهم وتنسيق عودتهم للمملكة والمطارات التي يتوجهون إليها لتأمين عودتهم بالسلامة وبالتنسيق مع السفارة السعودية بالإمارات التي تعمل جاهدة على ترتيب إجراءات عودتهم بأسرع وقت.

 

 

 

 

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