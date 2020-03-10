قريباً.. «النقل» تتيح خدمة تأجير مركبات الأفراد الخاصة عبر منصة «تطبيق»

تواصل- فريق التحرير:

أكد رئيس الهيئة العامة للنقل الدكتور رميح الرميح، أن الهيئة ستتيح قريبا خدمة تأجير مركبات الأفراد الخاصة، من خلال منصة إلكترونية «تطبيق» ترخصها الهيئة العامة كوسيط تأجير إلكتروني بهدف زيادة دخل المواطنين.

وأوضح الرميح أن تأجير مركبة غير نظامية أو غير مفحوصة أو بدون تأمين سيصبح من الماضي عبر «بوابة تأجير»، وذلك بعد إيجاد حلول تقنية ستخفف عن مالك المكتب والمستهلك بهدف تنظيم العمل في هذا النشاط، – وفقاً لـ”الوطن”-.

وأشار إلى أن من أبرز مميزات البوابة كونها نافذة واحدة لإتمام عمليات التأجير، وإصدار عقود تأجير إلكتروني موحد مكتمل المتطلبات والبنود النظامية، وإصدار العقود من خلال المنشآت المرخصة وبمركبات نظامية، وعدم التأجير دون وجود التغطية التأمينية النظامية للمركبة، والارتباط بالجهات الحكومية ذات العلاقة، وحفظ حقوق كافة الأطراف.