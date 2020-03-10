لتفادي عدوى «كورونا ».. تعرّف على الطريقة الصحيحة لارتداء الكمامة الطبية (فيديو)

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نشرت وزارة الصحة مقطع فيديو توعوي حول دواعي وكيفية ارتداء الكمامة الطبية للوقاية من عدوى فيروس كورونا الجديد.

وأكد المقطع أن هناك حالتين لارتداء الكمامات الطبية تتمثل الحالة الأولى في الإصابة بعدوى تنفسية مثل الكحة أو العطس، والثانية في حالة مخالطة شخص مريض.

وأوضح المقطع طريقة لبس الكمامة وإزالتها بشكل آمن لتفادي نقل العدوى، حيث نصح المقطع بأن تغطي الكمامة الأنف والفم وأسفل الوجه، مشيراً إلى أنه يجب استبدال الكمامة في حالة أصبحت مبتلة أو رطبة، مع الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون أو بمطهر كحولي.