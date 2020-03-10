الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

لتفادي عدوى «كورونا ».. تعرّف على الطريقة الصحيحة لارتداء الكمامة الطبية (فيديو)

لتفادي عدوى «كورونا ».. تعرّف على الطريقة الصحيحة لارتداء الكمامة الطبية (فيديو)
0

تواصل – فريق التحرير:

نشرت وزارة الصحة مقطع فيديو توعوي حول دواعي وكيفية ارتداء الكمامة الطبية للوقاية من عدوى فيروس كورونا الجديد.

وأكد المقطع أن هناك حالتين لارتداء الكمامات الطبية تتمثل الحالة الأولى في الإصابة بعدوى تنفسية مثل الكحة أو العطس، والثانية في حالة مخالطة شخص مريض.

وأوضح المقطع طريقة لبس الكمامة وإزالتها بشكل آمن لتفادي نقل العدوى، حيث نصح المقطع بأن تغطي الكمامة الأنف والفم وأسفل الوجه، مشيراً إلى أنه يجب استبدال الكمامة في حالة أصبحت مبتلة أو رطبة، مع الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون أو بمطهر كحولي.

 

 

 

مواد ذات صلة

وزارة الصحة: تسجيل خمس حالات إصابة جديدة بفيروس «كورونا»

وزارة الصحة: تسجيل خمس حالات إصابة جديدة بفيروس «كورونا»

«الصحة» تكشف حقيقة تسجيل إصابات بـ«كورونا» في مكة

«الصحة» تكشف حقيقة تسجيل إصابات بـ«كورونا» في مكة

«الصحة»: لم نُسجل إصابات بـ«كورونا» في المنشآت التعليمية.. وتعطيل الدراسة إجراء وقائي

«الصحة»: لم نُسجل إصابات بـ«كورونا» في المنشآت التعليمية.. وتعطيل الدراسة إجراء وقائي

«الصحة» توجه إرشادات للوقاية من كورونا ومنع انتشاره (فيديو)

«الصحة» توجه إرشادات للوقاية من كورونا ومنع انتشاره (فيديو)

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>