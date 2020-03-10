الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

احذر..استخدام هذا الجهاز يساعد على انتشار فيروس «كورونا» الجديد

احذر..استخدام هذا الجهاز يساعد على انتشار فيروس «كورونا» الجديد
0

تواصل- فريق التحرير:

كشف علماء في سنغافورة عن أن استخدام المكيفات يساعد على سرعة انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، بعدما عثروا على آثار للفيروس داخل فتحات التهوية في وحدات التكييف بمستشفى في سنغافورة، ما يزيد من سرعة وسهولة انتقال العدوى بين الأشخاص.

وقام الباحثون في المركز الوطني للأمراض المعدية في سنغافورة بتحليل عينة لغرف كان يقبع فيها ثلاثة مرضى بفيروس كورونا، وعلى الرغم من أن المرضى كانوا يعانون من أعراض خفيفة للمرض، إلا أنهم عثروا على قطرات صغيرة محملة بالفيروس انتشرت عبر الهواء وترسبت على فتحات التهوية الداخلية في وحدات التكييف، ما يوحي بأن المرض قد يكون معدياً أكثر مما كان يعتقد سابقاً.

وتأتي هذه الدراسة، التي نُشرت في مجلة الجمعية الطبية الأمريكية، بعد فترة وجيزة من الإبلاغ عن احتجاز 142 بريطانياً على سفينة “غراند برنسيس” قبالة ساحل كاليفورنيا، حسب ما ورد في صحيفة دايلي ميل البريطانية.

وتثير هذه الدراسة مخاوف انتشار فيروس كورونا داخل الأماكن عبر أنظمة الميكف.. وفي هذا الصدد قال البروفيسور جيمس جي دواير من جامعة بوردو بولاية إنديانا بالولايات المتحدة “أنظمة تكييف الهواء لسفن الرحلات البحرية تخلط الهواء الخارجي مع الهواء الداخلي لتوفير الطاقة”.

وأضاف: “المشكلة هي أن هذه الأنظمة لا يمكنها تصفية جزيئات أصغر من 5000 نانومتر. وإذا كان فيروس كوفيد بنفس حجم وباء سارس البالغ قطره 120 نانومتر، فإن نظام تكييف الهواء سينقل الفيروس إلى كل كابينة. ويمكن لسفن الرحلات البحرية تقليل هذه المشكلة عن طريق استخدام الهواء الخارجي وعدم إعادة تدويره”.

 

 

مواد ذات صلة

بريطانيا تسجل خامس حالة وفاة بسبب كورونا

بريطانيا تسجل خامس حالة وفاة بسبب كورونا

مصر تُعلّق جميع الفعاليات الجماهيرية لمواجهة كورونا.. ماذا عن تعطيل الدراسة؟

مصر تُعلّق جميع الفعاليات الجماهيرية لمواجهة كورونا.. ماذا عن تعطيل الدراسة؟

سفارة المملكة بمصر تعلن استئناف رحلات الطيران بين الرياض والقاهرة

سفارة المملكة بمصر تعلن استئناف رحلات الطيران بين الرياض والقاهرة

بالفيديو.. استشاري يوضح المقصود بفترة حضانة فيروس «كورونا»

بالفيديو.. استشاري يوضح المقصود بفترة حضانة فيروس «كورونا»

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>