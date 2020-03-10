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بالفيديو.. استشاري يوضح المقصود بفترة حضانة فيروس «كورونا»

بالفيديو.. استشاري يوضح المقصود بفترة حضانة فيروس «كورونا»
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح الدكتور نزار باهبري، استشاري الأمراض الباطنية والمعدية، المقصود بفترة الحضانة لفيروس كورونا المستجد، والذي تسبب في حالة من الهلع في العالم أجمع.

وقال “باهبري” خلال استضافته مع برنامج في الصورة، أن فترة حضانة الفيروس تعني أن الفيروس يكون موجود في الجسم ولا يسبب أعراض.

وأوضح أن الفيروس قد يظل في الجسم لمدة من 14 إلى عشرين يوما ثم تبدأ تظهر الأعراض، ولذلك يتم إجراء التحليل والفحص الطبي اللازم ليتم التأكد أن الفيروس توقف عن التكاثر في الجسم، فيتم بعد ذلك إخراج المريض ليذهب إلى بيته.

وتابع أن الصين أعلنت أن أكثر من 70% من المصابين تعافوا من المرض وتماثلوا للشفاء ومن ثم تم إعادتهم إلى منازلهم.

 

 

 

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